La nipote di Biden in vacanza a Positano: dagli Usa una lettera al sindaco per l'accoglienza ricevuta

La Costiera Amalfitana continua ad essere la meta preferita non solo dagli italiani e dagli europei, ma anche dagli americani. Negli ultimi giorni, infatti, ha fatto tappa a Positano Finnegann Biden, 22 anni, nipote del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e figlia del suo secondogenito Hunter, la quale si è concessa qualche giorno di relax in una delle località più belle della Divina.

La lettera

Il sindaco Giuseppe Guida ha pubblicato, sui social, la lettera arrivata dal “Consulate General of the United States of America” a firma del Consigliere della Sicurezza Joshua Delaney che recita: "Egregio Sindaco, desidero ringraziarLa vivamente per l’assistenza e la collaborazione ricevuti durante la visita della Sig.na Finnegan Biden. Ho davvero apprezzato il grande impegno e la dedizione che tutta la sua Polizia Municipale ha mostrato al fine di rendere più agevoli gli spostamenti e le attività della nipote del Presidente Biden, rendendo sicuramente più piacevole e sicura la permanenza della ragazza. Sono lieto dei rapporti di rispetto, amicizia e collaborazione tra le nostre due istituzioni e sono sicuro continueranno a rafforzarsi in futuro. Rivolgo ancora un particolare ringraziamento a Lei e tutto il suo Staff".