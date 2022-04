Salerno, annullo filatelico delle Poste per la 20esima edizione della Mostra della Minerva

Per tutta la giornata di oggi, in occasione della manifestazione “20esima Edizione Mostra della Minerva”, sarà disposto un servizio di annullo filatelico speciale, recante la dicitura: " 20esima Edizione Mostra della Minerva - Piante Rare e Quanto fa Giardino - 8.4.2022 - 84122 Salerno Centro”. Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, richiesto dall’ Associazione Hortus Magnus, tutte le corrispondenze presentate presso la Villa Comunale di Salerno, in via Roma – 84122 Napoli, il giorno 8 aprile, dalle 15 alle 20.

Eventuali commissioni filateliche devono essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / Ufficio postale Salerno Centro / Corso Giuseppe Garibaldi, 203 – 84122 Salerno (tel. 089-2759749).