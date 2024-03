Poste Italiane, nel salernitano azienda sempre più "rosa": la testimonianza di Daniela Adiletta

A Salerno e provincia Poste Italiane si conferma azienda al femminile con una presenza di 1870 dipendenti, di cui il 48% donne. L’azienda nel salernitano conta su una rete di 288 uffici postali, 31 centri di distribuzione e 132 donne in posizioni di responsabilità. Inoltre, sono 58 gli uffici postali “rosa”, composti cioè esclusivamente da personale femminile.

Azienda rosa

Daniela Adiletta, assunta nel 2019 come portalettere a Parma, ora direttrice dell’ufficio postale di Ponte Barizzo, dichiara: "Il mio cammino professionale è stato ricco di tante esperienze positive. Dopo 2 anni come postina a Parma ho continuato a svolgere le stesse mansioni, per altri due, a Scafati. Da 6 mesi dirigo l’ufficio postale di Ponte Barizzo. Credo di rappresentare perfettamente l’esempio dell’equità di trattamento tra i generi e del forte valore che Poste dà alle donne, perché - conclude Daniela – l’Azienda ha riconosciuto la mia professionalità dandomi una grande opportunità di crescita e facendo crescere in me un profondo senso di appartenenza". Per celebrare la Giornata internazionale della donna, Poste Italiane ha ideato una cartolina filatelica ed un annullo speciale.