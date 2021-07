Poste Italiane: 30 campani nella maxi bandiera a sostegno degli azzurri

Proseguono le notti magiche e domani, venerdì 2 luglio, l'Italia scende in campo per affrontare il Belgio. Tra i volti che compongono la maxi bandiera di Poste Italiane, ci sono anche salernitani

Proseguono le notti magiche e domani, venerdì 2 luglio, l'Italia del ct Mancini scende in campo per affrontare il Belgio. Tra i volti che compongono la maxi bandiera di Poste Italiane, ci sono anche salernitani. La bandiera è stata installata a Roma sulla facciata della sede centrale di Poste Italiane, in viale Europa, per sostenere la Nazionale di calcio.

I dettagli

Tra i 1200 volti dell’azienda che compongono la bandiera da record, alta 60 metri e larga 15, ci sono anche quelli di 25 dipendenti della provincia di Napoli, 5 della provincia di Salerno. La maxi-bandiera, che ricopre interamente la facciata del grattacielo che ospita gli uffici direzionali di Poste nel quartiere Eur, è stata composta da una rappresentanza di dipendenti dell’azienda che ha partecipato all’iniziativa #Posteitaliani, inviando la propria foto e, “mettendoci la faccia”, ha voluto incoraggiare i ragazzi di Roberto Mancini in vista dell’impegno della Nazionale agli Europei. Un sostegno che il ct ha ricambiato in una cartolina di ringraziamento inviata ai dipendenti presenti sulla maxi bandiera.