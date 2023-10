La nazionale di Poste batte i Festival Legends: in campo anche due salernitani

Sabato 14 ottobre Poste Italiane ha partecipato con la sua Nazionale di Calcio alla sesta edizione del Festival dello Sport di Trento, scendendo in campo allo stadio Briamasco per la “Grande partita”, l’amichevole di lusso con i Festival Legends, selezione di campioni italiani e stranieri che hanno segnato la storia recente del calcio tra i quali troviamo Dida Nelson de Jesus Silva, noto al grande pubblico semplicemente come “Dida”, Luigi Di Biagio, capitano della formazione, Andrea Barzagli, Luca Toni, Massimo Oddo, Christian Panucci, Serginho, Cristian Zaccardo, Aldair, Nicola Amoruso, Simone Barone e tanti altri. La nazionale di Poste ha battuto i Festival Legends 9 a 8 ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 3 a 3.

I salernitani in campo

Tra i convocati, guidati dal commissario tecnico Angelo Di Livio, anche Armando Veneziano classe 1993, tesserato a livello dilettantistico con la società sportiva Montesarchio, e Antonio Manzo, classe 1986, della F.C. Sarnese 1926. "Quando è arrivata la convocazione per questa importante occasione – dice Armando Veneziano, operatore di sportello nell’ufficio postale di Nocera Superiore - ero a lavoro e l’entusiasmo ha contagiato tutti: i miei colleghi sono, infatti, miei grandi sostenitori». «Essere nella squadra Nazionale di Poste Italiane significa tanto per me - continua Veneziano. - Vivere l’azienda e farlo attraverso lo sport rende questa esperienza unica; conoscere e fare squadra con colleghi provenienti da ogni parte d’Italia, è davvero una grande opportunità di crescita". "Entrare a far parte ancora una volta della Nazionale di Poste per me è un grande orgoglio e oggi, confrontarmi con grandi nomi del calcio nazionale ed internazionale di tutti i tempi, è un’emozione incredibile. Poste Italiane – dice Manzo - è l’azienda per cui ha lavorato prima mio nonno, poi mio padre ed ora io, donandoci da sempre stabilità e serenità ed oggi, la mia azienda, mi fa l’ennesimo regalo, dandomi l’opportunità di realizzare un altro sogno: entrare in campo contro questi grandi campioni". La Nazionale di calcio di Poste Italiane è nata nel 2019 con l’obiettivo di favorire l’aggregazione e lo spirito appartenenza tra i dipendenti e di creare attraverso il calcio eventi, iniziative a fini solidali e di raccolta fondi a scopi benefici. È composta da dipendenti tesserati a livello dilettantistico che arrivano da tutta Italia ed ha l’obiettivo di valorizzare lo sport come veicolo di integrazione e coesione tra colleghi per favorire lo spirito di squadra, diffondendo un messaggio di partecipazione e competizione leale. In occasione della partita è stato presentato anche l’annullo filatelico speciale dedicato da Poste Italiane al Festival dello sport - “La Grande bellezza”, l’importante vetrina per tutte le discipline sportive promossa da Rcs Media e occasione per il pubblico di entrare in contatto e dialogare con i campioni e con i personaggi più popolari del mondo dello sport.