Postiglione alla Bit di Milano, Cennamo: “Vetrina nel mondo per gli Alburni”

“Orgogliosi di aver portato Postiglione e gli Alburni alla Bit di Milano che è una vetrina sul mondo per far conoscere il nostro territorio”. Con queste parole il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, racconta entusiasta la partecipazione con uno stand dedicato al turismo e all’enogastronomia, del Comune di Postiglione alla Fiera internazionale del Turismo in corso di svolgimento a Milano.

Il commento

“Il mio sogno - racconta il primo cittadino - è trasformare Postiglione quale simbolo di eccellenza italiana nel mondo in termini di sviluppo turistico e imprenditoria agroalimentare italiana. Di qui- aggiunge Cennamo- l’importanza della nostra partecipazione alla BIT di Milano che vede la presenza di milioni di persone, aziende e tour operator provenienti da tutto il mondo ed interessati ad investire nel turismo delle città e dei borghi italiani”. Partecipazione del Comune di Postiglione alla Bit con il sindaco Carmine Cennamo, il vicesindaco Pasquale Caputo, il presidente del Consiglio Comunale, Luigi Di Matteo e alcune rappresentanze delle aziende, resa concreta grazie alla possibilità offerta dall’assessorato al turismo della Regione Campania. “Se Postiglione fa bella mostra alla Bit è anche grazie all’assessore regionale al turismo in Campania, Felice Casucci, che nelle scorse ore ci ha onorato della sua visita presso il nostro stand, e agli imprenditori dell’agroalimentare e dell’artigianato di Postiglione - spiega il sindaco Cennamo - Un sogno, quello di un progetto turistico per Postiglione - conclude il primo cittadino postiglionese - che presto diventerà realtà grazie alle iniziative a cui abbiamo dato vita e alle quali il nostro comune sta partecipando per raccontare le sue bellezze, la sua storia, la sua enogastronomia e le sue tradizioni, al mondo”.