Inizia il ritiro della Power Basket Salerno, il commento del presidente Renis

Sta per prendere il via la stagione 2023/24 della Power Basket Salerno. Domani 22 agosto 2023, infatti, inizierà il raduno del team guidato da coach Mario Menduto per vivere un'annata da protagonista nel girone G della B Interregionale Conference Sud.

Già nel mese di agosto la società ha ufficializzato lo staff dirigenziale e lo staff tecnico, definendo il roster con le conferme dei protagonisti dello scorso anno e l’arrivo di energie fresche pronte a dare il loro contributo in una stagione che si prospetta particolarmente impegnativa.

Il commento

Luca Renis, presidente della Power Basket, traccia la rotta in vista del campionato, tra ambizioni, conferme e nuove collaborazioni: "Puntiamo a divertirci e regalare ai nostri tifosi e alla città di Salerno tante soddisfazioni. Stiamo investendo risorse importanti per costruire una base solida per un progetto sportivo che guarda al futuro con ambizione. Siamo impegnati nella costruzione di un piano di marketing sportivo di cui siamo orgogliosi e non vediamo l’ora di rendere partecipi i nostri tifosi. È nostra intenzione coinvolgere il più possibile i principali attori economici, imprenditoriali e istituzionali del nostro territorio e stiamo lavorando per farlo nel migliore dei modi. A breve ufficializzeremo anche una nuova sede in città che sarà un punto di riferimento per tutto il nostro movimento cestistico e non solo. Ci stiamo muovendo anche sul fronte del settore giovanile grazie alla partnership con la Hippo Basket – continua Renis - L’obiettivo di quest’anno è coinvolgere sempre di più i nostri magnifici tifosi che, nella scorsa stagione, ci hanno regalato grandi emozioni con una media di 400 presenze a gara e un Pala Silvestri pieno in diverse occasioni".

Non mancano soddisfazioni per l’aver trattenuto i protagonisti della scorsa stagione, a partire dal capitano Lucas Chaves, e integrato al team gli innesti giusti per puntare ai vertici della categoria: "Abbiamo voluto confermare i punti di riferimento dello staff dirigenziale e tecnico, a partire da coach Mario Menduto, e implementare organigramma e roster con nuovi ingressi che ci fanno ben sperare – conclude il Presidente della Power Basket Salerno – Siamo convinti che il team allestito insieme al direttore generale Parrella e al direttore sportivo Menduto possa ben figurare. Non vediamo l’ora che inizi il campionato e monitoreremo con attenzione questo raduno e il percorso di avvicinamento alla stagione".