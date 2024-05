Un pozzo in Malawi in nome di Antonio, vittima del Covid: l'iniziativa della moglie Caterina

Un pozzo in Malawi, in ricordo di Antonio Andreozzi, vittima del Covid a cui la moglie, Caterina Firmani, ha dedicato l'opera realizzata tramite una raccolta fondi devoluta al progetto Il pozzo dei desideri ODV. "Adesso per tutte queste persone ci sarà l'acqua e ci sarà vita", ha osservato soddisfatta Caterina che continua a portare avanti gesti e iniziative lodevoli in memoria del suo amato marito volato in Cielo.