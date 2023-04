Curiosità, la salernitana Ilaria Cuomo è la PR Officer di Coderblock

E' il primo metaverso d’Italia basato su blockchain in cui poter costruire la propria esperienza personalizzata: si tratta di Coderblock che, lo scorso autunno, ha inaugurato anche la Coderblock Corp, società 100% partecipata dall’italiana con sede a Miami, capitale mondiale della blockchain e del mondo cripto al fine di internazionalizzare il prodotto made in Italy pure negli USA. Inoltre, la blockchain company ideata dal CEO Danilo Costa (tra i 40 under 40 su Fortune Italia), ha di recente aperto il pre-sale delle sue prime land (https://metaverse.coderblock.com/lands): degli asset digitali (NFT) registrati sulla blockchain tramite smart contract, in cui i proprietari certificati dei terreni hanno la possibilità di personalizzarli realizzando edifici, scenari ed esperienze. Un’opportunità questa, non solo per entrare nel mercato del digital real estate, ma anche per generare guadagni e moltiplicare nel tempo il valore iniziale delle land acquistate. Nel metaverso di Coderblock, infatti, è possibile creare delle ambientazioni 3D che catapultano letteralmente gli utenti in un mondo immersivo in cui, oltre a interagire tra loro, possono vivere avventure attraverso il proprio digital twin, cimentandosi in sfide e attività di gamification attraverso cui guadagnare punteggio e scalare le classifiche all’interno della community, incontrare brand e prodotti, fare shopping, partecipare a eventi di diverso genere, accrescere il proprio business e acquistare dei lotti di terreno su cui costruire. D’altronde, l’idea di metaverso di Coderblock è quella di una dimensione in grado di estendere le possibilità del reale, senza sostituirsi ad esso, dando così la possibilità a ognuno - che sia un semplice utente o un’azienda – di essere libero di costruire il proprio spazio e la propria storia.

La curiosità

E a ricoprire il ruolo di PR Officer di Coderblock è Ilaria Cuomo, classe ’89, dottoressa in Giurisprudenza che nasce professionalmente come giornalista per poi, negli anni, specializzarsi nella Digital Communication, nel Public Speaking e nelle Public Relations e ricoprire ruoli di Direttore Generale di eventi nazionali riguardanti l’innovazione. Coderblock ha riconosciuto in Ilaria uno spirito impavido tanto da proporle il ruolo di PR Officer, nonché la figura chiave dell’ufficio comunicazione responsabile della buona immagine dell’azienda nei confronti dei media e del pubblico, attraverso la redazione di comunicati stampa e interviste, l’organizzazione di eventi, la gestione delle banche dati di contatti e dei rapporti con il pubblico di riferimento. "Per me è davvero un grande onore essere parte del prestigioso team di Coderblock. Una realtà ambiziosa, composta da dei veri e propri talenti, che permette all’Italia di colmare l’attuale gap con altri Paesi che già usufruiscono a piene mani delle opportunità date dal Web3. - ha spiegato Ilaria Cuomo - Il metaverso è un luogo di illimitata creatività che sta già di fatto aprendo infinite possibilità alle nostre vite e al mercato del lavoro. In questo momento, infatti, è necessario non essere solo dei semplici spettatori, ma anche agire concretamente all’attuale trasformazione digitale e diventare fautori del nostro futuro in cui il Web3 e l’intelligenza artificiale possano far del bene all’umanità, all’ambiente e al business. D’altronde, in un mondo sfiduciato, definito da tribalismi e tensioni geopolitiche forti, il metaverso può giocare un ruolo importante rappresentando uno step in avanti verso soluzioni ancora più coinvolgenti, in grado di creare interazioni ed esperienze personalizzate capaci di collegare il mondo digitale con quello reale", conclude la PR Officer.