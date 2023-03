Pranzo con i senza fissa alla chiesa "Santa Maria Martyres": partecipa l'arcivescovo Bellandi

Fervono, nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, i preparativi per celebrare la Solennità di San Giuseppe che, liturgicamente, quest’anno cade il 20 marzo. Nell’ambito dei festeggiamenti, in particolare, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, il 19 marzo, alle 12, parteciperà al pranzo con i senza fissa dimora organizzato presso i locali parrocchiali di Santa Maria ad Martyres, dal parroco, padre Giorgio Terrasi che intende proporre un momento di condivisione con gli ultimi, in onore di San Giuseppe, Padre e Provvidenza dei poveri.

L'iniziativa

Un menù ricco e gustoso, attento anche a chi ha intolleranze alimentari, quindi, sarà preparato dalle famiglie della parrocchia e offerto a coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà, confermando lo spirito paterno della Chiesa che accoglie tutti, specialmente i fratelli più bisognosi. L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, inoltre, il 20 marzo, alle ore 12, presiederà la Celebrazione Eucaristica in onore del Glorioso Patriarca San Giuseppe, nell'ambito dei solenni festeggiamenti in programma a Fisciano, presso il Monastero delle Carmelitane Scalze di “San Giuseppe”.