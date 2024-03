Precetto pasquale per le Forze Armate: la celebrazione al Reggimento Cavalleggeri Guide

E’ stato celebrato a Salerno nella Caserma “Gen. G. D’Avossa”, sede del Reggimento Cavalleggeri Guide, il precetto pasquale per le Forze Armate ed il Comparto Sicurezza del capoluogo. Accolti dal Comandante del Reggimento, Colonnello Nicola Iovino, hanno presenziato il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, i Comandanti provinciali delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco, ospiti civili e personale militare. La Santa Messa è stata presieduta dal Decano della XII Zona Pastorale Interforze dell’Ordinariato Militare per l’Italia “Campania-Basilicata” Don Claudio Mancusi e, concelebrata da Mons. Gerardo Sangiovanni, Cappellano del Comando Regionale della Guardia di Finanza e Don Giuseppe Greco, Cappellano Provinciale della Polizia di Stato.

Nell’occasione è stato esposto alla venerazione dei militari, il saio di San Pio da Pietrelcina, traslato appositamente da Battipaglia dove si trova in questi giorni e accompagnato da Frà Daniele Moffa e Don Luigi Piccolo: con il saio esposta anche una copia del foglio matricolare di Francesco Forgione, poi Padre Pio, chiamato alle armi il 22 maggio 1915 e successivamente riformato per broncoalveolite doppia. L’evento oltre ad aver offerto un momento di preghiera in preparazione alla Santa Pasqua, ha rappresentato un’occasione di riflessione sulle motivazioni interiori che investono i servitori dello Stato ad adoperarsi per il bene comune quotidianamente con abnegazione e sacrificio.