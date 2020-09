"Aspettando i Barbuti", la precisazione dei direttori: "Non abbiamo percepito un euro"

A circa due mesi dalla conclusione della quarta edizione della rassegna teatrale Aspettando i Barbuti, giunge la nota di precisazione di Antonello De Rosa e Pasquale Petrosino, rispettivamente direttore artistico e direttore organizzativo della manifestazione.

La nota

"In qualità di Direttore artistico e Direttore organizzativo della quinta edizione di Aspettando i Barbuti non eravamo a conoscenza del contributo erogato dal comune di Salerno. Non abbiamo percepito un euro e gli artisti presenti (Pino Strabioli, Lalla Esposito, Giò Di Sarno e Rino Di Martino) hanno accettato l'invito esclusivamente per il rapporto di stima ed amicizia che li lega ad Antonello De Rosa e Pasquale Petrosino. - hanno detto - C'è da sottolineare un aspetto importante che riguarda proprio gli artisti, a cui è stata offerta la sola percentuale sugli incassi: quando si legge che il contributo è stato effettivamente erogato, il Direttore artistico di una manifestazione è tenuto a fornire delle spiegazioni. Si tratta di disonestà professionale e non è accettabile che si possa organizzare una manifestazione puntando solo su sacrifici altrui. In questo modo, purtroppo, è posta in cattiva luce anche la nostra professionalità".

La denuncia di De Rosa e Petrosino