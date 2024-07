Ascea, l'intera comunità si stringe in preghiera per il piccolo Francesco Pio

Tutta la comunità di Ascea, si unisce in preghiera per Francesco Pio: il Sindaco e l'Amministrazione Comunale si stringono intorno al bimbo e alla sua famiglia. "Che l’amore della nostra grande famiglia asceota dia loro la forza per superare questa sfida", si legge su Facebook. Innumerevoli i like al post del Comune ed altrettanete le condivisioni delle preghiere per il piccolo.