"Preghiamo per la Salernitana", il video girato in classe dal maestro divide il web

Sta facendo il giro dei social network il video di un maestro della scuola elementare “Matteo Mari” di Torrione, che, ieri mattina, ha fatto recitare ai piccoli alunni una preghiera, l’Ave Maria, per la Salernitana, in vista della partita pomeridiana contro il Venezia. “Preghiamo per la Salernitana affinchè questa volta vinca senza farci soffrire” queste le parole pronunciate dall’insegnante. Poi la preghiera, i canti da stadio ed infine il coro dedicato all’attaccante Milan Djuric.

Il popolo della rete si divide

Le immagini girate in classe stanno facendo molto discutere dividendo il popolo della rete: c’è chi ritiene che sia stata un’iniziativa inopportuna e chi, invece, elogia il maestro per il suo modo di coinvolgere i bambini. Il video sarebbe stato girato proprio dal docente a scopo personale, mentre sarebbero stati altri a divulgarlo sui social.