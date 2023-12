Premi Angi 2023, De Rosa (SMET) speaker agli “Oscar dell’innovazione”

Si sono svolte mercoledì 6 dicembre, a Roma, le premiazioni del Premio Nazionale Angi 2023, un contest che riconosce meritocrazia ed eccellenze del panorama italiano sotto il profilo dell’innovazione. Il premio ANGI ha lo scopo di riconoscere e celebrare le migliori iniziative di innovatori italiani, promuovendo eccellenze in ambiti come la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura, l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. Non a caso, si parla spesso di questo premio come “l’ Oscar dell’innovazione in Italia”. L’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. Grazie al supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Parlamento Europeo, della Commissione Europea e al valido contributo di importanti esponenti della società civile e della classe dirigente, l’Associazione ha gettato solide basi per il prosieguo delle proprie attività.Alla manifestazione di questo mercoledì ha partecipato, in qualità di speaker, anche l’ imprenditore salernitano Domenico De Rosa, CEO del gruppo SMET. L’impresa con sede a Salerno è ormai una delle aziende leader nel settore logistica, facendo dell’innovazione, la sostenibilità e l’intermodalità i suoi punti cardine. Nella splendida cornice del tempio di Vibia Sabina e Adriano, il numero uno dell’impresa di logistica salernitana è stato invitato in veste di premiante di Marco Bevilacqua, co-founder di una start up sulla Future Mobility che si è distinta nel panorama nazionale per vision e struttura.

I partner

Con la sua sesta edizione, il premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori si è arricchito di un parterre d’eccezione. Davvero “sterminata” l’adesione dei partner pubblici. Il Premio ANGI ha ricevuto l’alto patrocinio, a livello comunitario, dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea e dai progetti europei “Together per-EU” e “European Year of Youth”. A livello nazionale si rileva il patrocinio di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). A queste si aggiunge la Regione Lazio. Per ultimo, anche importanti associazioni di categoria come Assintel, Anitec-Assinform e AIDP (Associazione italiana per la direzione del personale).Tanti anche gli sponsor d’eccezione, tra cui figura il colosso della farmaceutica: Bayer. A rappresentare la multinazionale tedesca c’era Fabio Minoli Rota, direttore Relazioni Esterne. Tra gli sponsor ufficiali dell’evento c’era anche il gruppo Meta (che include Facebook, Instagram e Whatsapp), la life company “a2a”, la catena di negozi “Carrefour” e la banca Intesa San Paolo.Non potevano mancare dei media partner di peso, a partire dall’agenzia di stampa Adnkronos e dal gruppo “Today”. La giornata della consegna degli “Oscar per l’innovazione” è stata arricchita anche da vari speaker d’eccezione: oltre al già citato Domenico De Rosa, hanno partecipato anche alti dirigenti di multinazionali o imprese d’eccellenza (uno su tutti, il CDO di Ferrari, Flavio Manzoni) e alte cariche politiche. Spiccava, infatti, la presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e quella del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Giunto ormai alla sua sesta edizione, il premio Angi si conferma tra i più ambiti in assoluto dagli imprenditori italiani, ma anche spazio foriero di nuove idee e nuove visioni. Per un’Italia, che guarda al futuro.