Notte Bianca, consegnati i premi dedicati a Luciano Schiavone e ad Andrea Carrano

La cerimonia di consegna dei Premi dedicati a Luciano Schiavone e ad Andrea Carrano, ha dato il via alla XI Notte Bianca Salerno 2023, organizzata dalla FeNAILP della Provincia di Salerno grazie al Patrocinio della Regione Campania, della Scabec, della Provincia di Salerno, Unioncamere Campania, Camera di Commercio di Salerno, Comune di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Fondazione della Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità Salernitana.

La Giuria accreditata, presieduta dallo scrittore e giornalista Vito Pinto, ha assegnato il Premio "Luciano Schiavone 2023" per la Categoria "New generation" all’Attore Matteo Paolillo interprete della Serie TV “Mare Fuori”, ed autore della colonna sonora della stessa Serie TV.

Il giovane Attore salernitano era collegato in videoconferenza da Napoli impegnato sul set cinematografico e dopo l’intervista curata dalla conduttrice giornalista Agnese Ambrosio, Matteo Schiavone fratello dello scomparso Luciano ha consegnato il premio a papà Walter .



Per la Categoria "Special Awards" il premio è stato assegnato e ritirato dall’Attore e Doppiatore salernitano Antonio Agrisano.

“E’ stata per me, ha dichiarato l’attore, la prima volta che ho ricevuto un premio nella mia città natale. Sono contento che la FeNAILP che ringrazio, abbia voluto onorarmi di questa importante attestazione e ringrazio per questo il Presidente della giuria Vito Pinto e tutti i suoi componenti ..

A consegnare il premio all’Attore Angrisano è stato per il Comune id Salerno, l’Assessore alla mobilità Rocco Galdi.

Il Premio Speciale dedicato ad Andrea Carrano, è stato assegnato all’Attore Arturo Muselli noto per aver interpretato nello sceneggiato TV Gomorra il ruolo di Sangue Blu.

“Sono felicissimo di essere qui a Salerno, ha dichiarato l’Attore, una città che amo da sempre, ritirare un premio per il lavoro che ho svolto non soltanto per lo sceneggiato Gomorra ma anche per tutti gli altri personaggi che ho interpretato sia in Tv che al Cinema ed in Teatro mi onora.

A consegnare il Premio all’attore Muselli è stato il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania l’On.le Franco Picarone.