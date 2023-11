Innovazione digitale: prestigioso riconoscimento nazionale per la Telestroke

Nella giornata di ieri, presso l’Ambasciata del Belgio a Roma, si è tenuto l’evento di consegna dei premi AGENAS - SICS.

Grande soddisfazione per l’ASL Salerno, vincitrice del riconoscimento “Innovatività del Progetto in relazione all’uso dell’ICT - Concretezza - Sostenibilità e Replicabilità” con il progetto “Time is brain! Telestroke e la rete aziendale delle patologie tempodipendenti”. Il premio, consegnato al Direttore Generale Gennaro Sosto dal DG di AGENAS Domenico Mantoan, è l’ulteriore testimonianza di come l’Azienda Sanitaria di Salerno sia tra le strutture nazionali che, mediante l’ausilio delle nuove tecnologie, ha saputo migliorare l’accesso ai servizi sanitari e la qualità dell’assistenza, garantendo ai cittadini cure più moderne, personalizzate e tempestive.

“Il premio è il riconoscimento ad un lavoro di squadra, quella dell’Asl della provincia di Salerno, che sta facendo dell’innovazione tecnologica il motore del cambiamento al servizio dei cittadini” ha dichiarato il DG Gennaro Sosto. “L'innovazione è una straordinaria opportunità per riqualificare i modelli di servizio. La tecnologia è elemento favorente, anche in ambiti complessi come le reti tempodipendenti. Il prossimo passo è quello di riconfigurare ulteriori processi di cura con la telemedicina. Voglio ringraziare per la grande propensione e l’impegno delle Unità Operative coinvolte, dei loro staff e di tutti i professionisti aziendali che a vario titolo hanno reso possibile questo premio” ha chiuso Sosto.

L’obiettivo dell’iniziativa “Innovazioni in Sanità Digitale”, che vede la collaborazione di Agenas con la Società italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria (SICS), è stata l’individuazione di buone pratiche al fine di una sempre più uniforme ed efficace presa in carico dei pazienti su tutto il territorio nazionale.

“È una grande soddisfazione per tutta la comunità dei professionisti della Asl Salerno” ha dichiarato il Direttore Sanitario dr. Sergianni, presente alla premiazione. “Sfruttare la tecnologia per diffondere le competenze su un territorio vasto come quello della nostra Asl è la scelta strategica vincente”.

Le tre aree di innovazione su cui sono stati valutati i progetti di ASL e Ospedali, selezionati da una Commissione valutatrice di esperti appositamente istituita, sono state:

1 riconoscimento - Applicazione della E-Health orientata verso la Salute della Donna

1 riconoscimento - Integrazione delle Politiche Sanitarie con le Politiche Sociali

6 riconoscimenti - Innovatività del Progetto in Relazione all’uso dell’ICT - Concretezza - Sostenibilità e Replicabilità.-