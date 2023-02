Premio Andrea Fortunato: Spalletti dona una maglia di Kvaratskhelia al Museo del Calcio

"Durante la cerimonia del Premio Andrea Fortunato, Luciano Spalletti ha donato al Museo del Calcio la maglia numero 77 di Kvaratskhelia realizzata appositamente per celebrare San Valentino, giorno dell'amore": lo ha reso noto, anche sui social, la Fondazione Fioravante Polito, da Le Gatte di Santa Maria di Castellabate, dove lo sguardo si perde tra i contorni di San Marco e Punta Licosa. "L'amore per il calcio non è solo una passione, ma un modo per esprimere il proprio attaccamento a un luogo e alle proprie radici. - scrivono ancora dalla Fondazione- Questa maglia, che ora trova posto nel Museo del Calcio, rappresenta tutto questo: un simbolo di passione e di amore, che unisce il mondo del calcio a quello di Santa Maria di Castellabate, in un abbraccio indissolubile di bellezza e di emozioni".

Il premio

Si è tenuta il 13 febbraio, la tredicesima edizione del Premio “Andrea Fortunato – Lo Sport è vita”, organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate che mira ad introdurre in tutti i settori del calcio italiano il passaporto ematico, perr prevenire alcune malattie del sangue o dell’apparato circolatorio che sono costate la vita allo stesso Fortunato, a Piermario Morosini, Flavio Falzetti e Carmelo Imbriani. Durante la premiazione, che si è svolta al “Salone d’Onore” del Coni a Roma, sono stati assegnati anche alcuni premi alla memoria, nel ricordo di quelle persone che hanno lasciato una eredità che difficilmente potrà essere dimenticata.

Il ricordo

In particolare, allori anche alla memoria di Robert Boggi, il compianto arbitro salernitano.

Parla il figlio, Pasquale Boggi

È stato un onore ricevere presso il salone d’onore del CONI il premio Andrea Fortunato che la Fondazione Fioravante Polito ha voluto dedicare alla memoria di mio padre Robert Boggi, al cospetto di personalità dello sport quali il presidente Giovanni Malagò, il presidente Figc Gabriele Gravina, il presidente Lega Serie B Mauro Balata, il vicepresidente dell’Aia Duccio Baglioni, il presidente della U.S. Salernitana 1919 Danilo Iervolino, la direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano, Rosella Sensi oltre a campioni quali Franco Baresi, Luciano Spalletti, Fabrizio Ravanelli, Nando de Napoli, Silvio Baldini, Roberto Inglese e tanti altri. È stata soprattutto l’occasione per sostenere le iniziative della fondazione per l’adozione del “passaporto ematico”, vale a dire il monitoraggio periodico del sangue, negli sportivi fin dalla giovane età per prevenire malattie gravi quale quella con cui purtroppo la mia famiglia ha dovuto confrontarsi.

Ringrazio Davide Polito non solo per l’invito e la passione, ma soprattutto per l’opportunità di conoscere storie esemplari di coraggio e speranza, in particolare dei bambini che hanno sconfitto il male e dell’associazione benefica La Passione di Yara costituita nel ricordo di Yara Gambirasio dal suo splendido padre.

Pasquale Boggi ha donato alla Fondazione una divisa internazionale di suo padre che verrà esposta nel nuovo museo del calcio di Castellabate in corso di allestimento.