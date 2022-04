Premio Branding Italia srl: allori per l'amministratore della EFL srl di San Marzano

"Per me e per tutta l'azienda è stato davvero un onore ricevere questo importante riconoscimento. Penso che le risorse umane e la spinta all'innovazione siano la chiave per lo sviluppo del nostro territorio, per questo contiamo di crescere nei prossimi anni, favorendo così l'occupazione nella provincia di Salern", ha detto Alfonso Senatore