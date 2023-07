Premio Charlot: oltre 2.000 persone alla serata finale con Ron

È giunta alla conclusione, con la serata del 29 luglio, la XXXV edizione del Premio Charlot, la kermesse ideata e diretta da Claudio Tortora. Ben 2000 persone, hanno preso parte ad una serata finale fantastica con un unico e solo protagonista: Ron.

La serata

Condotta da Gianmaurizio Foderaro, con la partecipazione di Roberto Colella, frontman della band partenopea La Maschera, la serata ha visto Ron eseguire i più grandi successi di Dalla oltre che ai suoi capolavori con una nuova luce grazie all’accompagnamento dell'Ensemble Symphony Orchestra.

Il commento

"Siamo molto soddisfatti per come è andata questa edizione - ha commentato subito dopo la chiusura della serata il patron Claudio Tortora - Abbiamo offerto cinque serate di cinema al Teatro Delle Arti e undici serate di teatro comico, gare di nuovi cabarettisti e musica (jazz, blus, pop) all'Arena del Mare. Sedici appuntamenti tutti gratuiti e che hanno richiamato tantissime persone. Abbiamo registrato ben tre sold out, per la serata con Massimiliano Gallo, per quella con Mogol e Vandelli e per quella di Ron. Nelle altre serate, all'Arena del Mare, abbiamo invece registrato una media di 1500 spettatori. Credo, a questo punto, che i numeri parlino da soli, confermando che il Premio Charlot è una manifestazione che piace e che coinvolge i salernitani. Abbiamo cercato di offrire al pubblico spettacoli nuovi, originali, divertenti ed emozionanti. Abbiamo messo su una macchina organizzativa che potesse accontentare le richieste di tutti. Abbiamo avuto anche qualche piccolo intoppo, (uno dovuto al vento forte che si è alzato la sera del 25 luglio, ed uno ad un guasto tecnico che ha fatto andare via la corrente per un pochino la sera del 26 luglio) che ci ha portato per due sere a concludere le serate un po' più tardi rispetto all'orario stabilito nel regolamento comunale. Ma purtroppo gli inconvenienti accadono, ovunque. Detto ciò - ha concluso Tortora - confermo che è stata una bella edizione e che siamo già pronti a lavorare per l'edizione numero 36, che si terrà dall'8 al 27 luglio 2024".