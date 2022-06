Premio del sorriso in ricordo di Carmela Erra in Memoli: omaggio anche alla madre di Anna Borsa

"Sull’immagine di una assenza mai dimenticata, e nel sorriso la gioia lietamente vissuta, nello scialle che ci avvolge assaporiamo le tue carezze". Con queste parole, la vicesindaca Paky Memoli ha ringraziato quanti hanno partecipato al ricordo ed alla preghiera per Carmela Erra in Memoli, la sua mamma volata in Cielo.

I dettagli

Nel 6° anniversario della sua scomparsa, una santa messa in suffragio è stata celebrata sabato 11 giugno, presso la chiesa di Santa Margherita a Pastena e, a seguire, è stato assegnato il premio del sorriso in suo ricordo, dedicato alla madre di Anna Borsa, vittima di femminicidio, alla madre di Nicolò affetto da autismo e ad altre tre mamme speciali salernitane. Le opere artistiche donate come riconoscimento sono state realizzate dalla professoressa Regina Senatore. Tante emozioni.