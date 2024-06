Premio Internazionale di Poesia “Poseidonia Paestum”: sabato 6 luglio la premiazione

Si terrà sabato 6 luglio, a partire dalle ore 20.30, la cerimonia di premiazione della ventinovesima edizione del prestigioso Premio Internazionale di Poesia “Poseidonia Paestum”. L'evento si svolgerà presso Villa Salati-Villa Archeologica di Paestum alla presenza di autorità civili, militari e religiose. La cerimonia sarà condotta dalla Presidente del Lions Club Paestum, Rita Bellelli, e dal giornalista Guido Carione. Il Premio “Poseidonia Paestum” è una delle manifestazioni più attese dell'estate capaccio-pestana, nota per suscitare entusiasmo, interesse e amore per la bellezza. Vanta una storia lunga e suggestiva, essendo stato il primo concorso letterario concepito sul territorio.

Il premio

L'evento, riconosciuto per la sua valenza culturale sia locale che internazionale, attira un numero crescente di autori provenienti dall'estero. La giuria sarà formata da Ermanno Corsi (Presidente, Giornalista Rai, Scrittore), Giuseppe Funicelli (presidente del Centro Permanente per la diffusione della cultura del Lions Club Paestum, Chirurgo, Poeta), Alberto Granese - Ordinario di Letteratura Italiana all'Università degli Studi di Salerno, Saggista, Critico letterario) e Pasquale De Cristofaro (Regista teatrale, Drammaturgo, incaricato della declamazione delle liriche vincitrici). L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Poseidonia Paestum. I nomi dei vincitori e dei menzionati saranno divulgati tramite radio, stampa e tv nei giorni immediatamente successivi alla cerimonia di premiazione.