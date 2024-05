A Pagani “Legalità & Merito”, il 29 maggio evento con Luca Abete promosso dall’Istituto San Giuseppe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’inviato di Striscia La Notizia e ideatore della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, Luca Abete, e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, Antonio Corvino, saranno i protagonisti di “Legalità & Merito - Dialogo con la nuova generazione per un futuro migliore”, prima edizione del format evento promosso dall’Istituto San Giuseppe e in programma mercoledì 29 maggio, alle ore 10, presso l'Auditorium Teatro “S. Alfonso Maria De’ Liguori” di Pagani.

L’incontro, patrocinato dalla Provincia di Salerno, dal Comune di Pagani e dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, promotrice lo scorso anno del progetto “Cooperazione&Costituzione”, nasce da un’idea della dirigente dell’Istituto San Giuseppe Roberta Langella di promuovere tra gli studenti del territorio i valori della legalità e del merito, attraverso le testimonianze di esponenti del mondo delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dello spettacolo. Il programma degli interventi si aprirà con il Sindaco del Comune di Pagani Raffaele Maria De Prisco.

“Siamo davvero felici di organizzare un evento che punta a fornire ai nostri studenti esempi positivi e a motivarli a raggiungere con tenacia, determinazione e onestà i loro sogni e le loro aspirazioni – sottolinea Roberta Langella – Siamo convinti che in un’epoca digitale come la nostra, ci sia bisogno sempre più di influencer nel senso letterale del termine, persone in grado di far comprendere ai ragazzi che una strada diversa dall’illegalità c’è e che attraverso il sacrificio e l’impegno si possano raggiungere i traguardi più ambiziosi. Insieme al mio staff e agli enti che hanno deciso di aderire all’evento, di promuovere una grande festa sulla legalità e sul merito aperta agli studenti e a chi vuole credere ancora nei propri sogni”.

Al termine degli interventi di Antonio Corvino e Luca Abete, sono previste le testimonianze di alcuni studenti dell’Istituto San Giuseppe e la consegna del Premio “Legalità&Merito” Istituto San Giuseppe 2024.