“Premio alla Memoria” Coni ad Antonello Di Cerbo: la cerimonia alla Provincia

E’ in programma per martedì 5 dicembre, alle ore 17, presso il Salone Girolamo Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno si terrà la Cerimonia per il conferimento delle “Onorificenze Sportive e Benemerenze Sportive Provinciali” del Coni Salerno. Evento durante il quale verrà assegnato il “Premio alla Memoria” ad Antonello Di Cerbo, ideatore del progetto “Ginnastica Salerno” e direttore sportivo della società stessa, punto di riferimento del Terzo Settore e dello Sport salernitano, scomparso prematuramente lo scorso luglio.

La motivazione: