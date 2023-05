Il produttore cinematografico premio Oscar Nicola Giuliano a scuola con i bambini del Secondo Circolo di Mercato San Severino

Gallery



A scuola con il produttore Premio Oscar Nicola Giuliano. I bambini del Secondo Circolo di Mercato San Severino hanno trascorso un pomeriggio speciale in compagnia del Produttore napoletano che ha portato l’Italia agli Oscar con il film di Paolo Sorrentino “La grande bellezza”. Un’occasione speciale, organizzata nell’ambito del progetto “Ciak riprendiAmo”, che ha visto la scuola in questi mesi impegnata nella realizzazione di cortometraggi, laboratori di scrittura e sceneggiatura. Un percorso che ha guidato i bambini alla scoperta del mondo del cinema. In questo viaggio un incontro importante, con chi il Cinema lo vive. Nicola Giuliano, in collegamento da Roma, ha risposto alle domande e curiosità dei piccoli esperti del grande schermo raccontando di sé, del suo percorso, del lavoro che ruota intorno alla produzione di un film. Giuliano ha consigliato ai piccoli intervistatori di lasciarsi appassionare da tutti i generi cinematografici, così come è successo a lui che ha percorso con passione e dedizione il suo sogno: il cinema. Soddisfatta la Dirigente scolastica Anna Buonoconto che ha creduto in questo progetto e che coglie sempre occasioni preziose per rendere la sua scuola speciale. I bambini hanno ringraziato il produttore con un saluto affettuoso: un video tutto dedicato a lui. Un’occasione preziosa che rende la scuola un posto dove è possibile realizzare i propri sogni, proprio come avviene nei film.