Oncologia, il XVIII Premio alla Ricerca Scientifica conferito alla dottoressa Lucia Del Mastro

Sarà conferito sabato 2 dicembre, alle ore 17, presso il Mediterranea Hotel & Convention Center di Salerno, il "XVIII Premio alla Ricerca Scientifica in campo oncologico" in ricordo di Amanda Bough promosso dall’associazione Angela Serra Sezione di Salerno – Luana Basile.

Il premio

Riceverà il riconoscimento Lucia Del Mastro, professoressa ordinaria di Oncologia medica all'Università di Genova e direttrice della Scuola di Specializzazione di Oncologia medica presso lo stesso ateneo. Orgogliosamente cilentana, la professoressa Del Mastro ha dedicato la sua vita scientifica alla lotta ai tumori al seno, con ricerche di altissimo livello mirate al miglioramento delle terapie, anche per consentire alle giovani donne di preservare la propria fertilità durante la chemioterapia. Nella stessa serata verrà anche assegnato (come sempre a sorpresa) il Riconoscimento all’Impegno Sociale in campo oncologico. La professoressa Dal Mastro sarà intervistata dal giornalista Lazzaro Romano e poi farà un intervento sull'impatto della ricerca oncologica sulla vita del paziente.