Medicina, sabato il Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana

Si svolgerà il 26 novembre presso il Comune di Salerno, a partire dalle ore 10, l'evento legato al Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana che coincide con la Festa della Patrona di quest' ultima “Santa Caterina Alessandrina” che, fin dalla nascita dell’Antica Schola Salernitana, ne è stata anche protettrice.

L'evento

Ad organizzare l'evento l’Uniposms-Nuova Scuola Medica Salernitana che assegnerà, ai prescelti dall’Almo Collegio, il Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana. Quest'anno il premio sarà assegnato: al giornalista Rai Michele Mirabella per il giornalismo scientifico, al direttore del Giffoni Film Festival Claudio Cubitosi per la cultura. I premi scientifici, invece, andranno a due donne, che saranno insignite del “Premio Trotula”: per la Chirurgia alla professoressa Daniela Andreina Terribile dell’Istituto Gemelli di Roma, e per la Ricerca alla professoressa Anna Sapino del Caldioli di Torino. I Lumen et Magister alla Carriera saranno assegnati al professor Felice Eugenio Agrò del Campus Biomedico di Roma, per la Ricerca al professor Nicolino Valerio Dorello della Columbia University (Usa), per la Chirurgia al professor Alfonso Amore dell’Istituto Pascale di Napoli. Seguirà, dopo la Cerimonia dell’investitura del Mantello ai nuovi quattro giovani Soci della Scuola Medica Salernitana, la consegna delle Gran Croci al Merìto ad illustri personaggi del nostro territorio che si sono distinti nel campo della ricerca, della medicina e dell’arte.

Il convegno

Prima della premiazione convegno sulla Storia della Scuola medica Salernitana. A partecipare lo storico della Scuola Medica Salernitana, professor Maurizio Bifulco della Facoltà di Medicina della Federico II di Napoli e già Direttore del Dipartimento di Farmacia e Medicina dell’Università degli studi di Salerno, ed il professor Don Nicola Di Bianco docente presso il Seminario Arcivescovile di Salerno. Il convegno sarà preceduto dall’introduzione del Rettore Uniposms Prof. Pio Vicinanza e sarà concluso dal Preside Uniposms professor Carlo Montinaro.