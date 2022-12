Paestum: il premio Solco Maggiore "Racconti" al giornalista Domenico Iannaccone

Venerdì 16 dicembre, presso l'agriturismo Porta Sirena di Paestum, si è tenuta la IV edizione del Premio Solco Maggiore. L'iniziativa, svoltasi in occasione dei dieci anni dell'Organizzazione di Produttori - OP Solco Maggiore ha visto quattro premiazioni tra le quali quella conferita a Domenico Iannaccone, giornalista RAI, a cui è stato conferito il Premio Solco Maggiore 2022 Racconti, per il suo impegno nel declinare in modo trasversale tematiche sociali e ambientali.

Il premio

"Il premio - ha spiegato Antonio Vocca, responsabile generale della OP Solco Maggiore e promotore del Premio - è nato dall'esigenza fortemente sentita, e quasi naturale, di fare agri-coltura cercando connessioni, relazione e scambi tra mondi diversi ma non distanti, come: ricerca, gastronomia ed informazione legata al mondo dell'agricoltura in senso generale, dell'alimentazione, e non solo".

La serata è stata aperta dallo show-cooking dello chef sorrentino Antonino Esposito che, con le sue creazioni, ha valorizzato i prodotti coltivati dagli agricoltori della OP, primo tra tutti il cavolfiore, per il quale lo scorso mercoledì 14 dicembre si è svolta la riunione di pubblico accertamento per il riconoscimento del cavolfiore della Piana del Sele I.G.P.

Quindi, il momento della consegna dei Premi:

- Il premio Solco Maggiore 2022 "Racconti" conferito al giornalista Domenico Iannacone, per quei respiri profondi suscitati dai suoi programmi televisivi nei quali lo spettatore si immerge totalmente e trova l’invisibile celato nella realtà.

“Questa sera abbiamo respirato un’aria di comunità - ha dichiarato Domenico Iannacone – che non avvertivo da molto tempo. Un luogo con tante persone e aziende che lavorano con un unico obiettivo: produrre dei beni nella maniera migliore. Partendo da queste forme di comunità, Solco Maggiore ne è l’esempio, si può ricominciare a sperare anche in una elevazione della vita umana”.

I premi

Il premio consegnato è una scultura in legno di recupero realizzata dal maestro Giovanni Cuccurullo, fondatore del laboratorio Mnemos Centro Arti Applicate. Quattro opere uniche per progetto ed originalità delle tecniche utilizzate, ma che riprendono la preziosità del sapiente lavoro artigiano.

I beni agricoli preparati nel corso dell’evento rientrano nel marchio Sapore Maggiore, una soluzione semplice per ricevere, attraverso gruppi di acquisto, frutta e ortaggi coltivati da aziende agricole campane nel rispetto delle risorse naturali come l’acqua, la terra e la biodiversità. "L’esperienza della filiera corta – ha evidenziato Filomena Vocca, responsabile attività di marketing della OP Solco Maggiore – è stata a dir poco straordinaria. Immaginate la rivoluzione ora che possiamo selezionare il cibo in base alla nutraceutica dei componenti e dei principi attivi".

