"Premio del Sorriso" donato alle donne che non si arrendono mai: l'iniziativa a Salerno con Paky Memoli

E’ giunto alla settimana edizione il Premio del Sorriso, istituito dalla famiglia della vice sindaca e assessore alle pari opportunità Paky Memoli per ricordare la scomparsa della signora Carmela Erra, madre della dottoressa Memoli. La cerimonia si svolgerà, oggi, nella chiesa di San Pietro in Camerellis. “Il sorriso era sempre sul volto della mia mamma, anche nei momenti di difficoltà. Per questo abbiamo deciso, attraverso questa iniziativa, di premiare le mamme che si sono distinte e che non si arrendono mai” spiega la vice sindaca Memoli.

L'iniziativa

Le mamme che riceveranno il Premio, in occasione della Festa della Dona, sono: Sabina Cicchetti, Rosa Volpe, Giovanna Baldi, Speranza Spirineo, Caterina Lodato, Francesca Indelli, Simona Cataldo, Maria Iossa, Rosanna Cantalupo, Antonella Cianfano, Milly Marino, Maria Abate. “Premieremo Sabina che è una mamma che ha perso la figlia di 12 anni un mese fa, mamme che lottano accanto ai figli che hanno preso strade sbagliate, mamme che non si spaventano di crescere figli affetti da autismo, mamme che vivono condizioni oncologiche e nonostante questo regalano sempre il sorriso ai figli” spiega la vice sindaca Memoli.

Il messaggio del vescovo

Anche l’arcivescovo Andrea Bellandi ha lasciato un messaggio per la Festa della Mamma. “Questo premio è un piccolo segno della futura grande ricompensa che Dio offrirà a tutte le mamme che hanno vissuto generosamente e con amore la loro vocazione”. E per questo ringrazia la famiglia Memoli per la bella iniziativa che vuole costituire un “piccolo grande segno di fraterna comunione cristiana e a tutti rivolgo la mia affettuosa benedizione”.Alle mamme sarà donata una rosa in rame realizzata dagli artisti Regine Senatore e Bruno Giustiniani. Tra i premi anche un quadro, realizzato sempre dal professore Giustiziani, con il volto della figlia di Sabina Cicchetti.