Il "Premio del Sorriso" donato alle mamme che non si arrendono mai: la cerimonia

E’ giunto all’ottava edizione il Premio del Sorriso, istituito dalla famiglia della vice sindaca e assessore alle pari opportunità Paky Memoli per ricordare la scomparsa della signora Carmela Erra, madre della dottoressa Memoli. La cerimonia itinerante si è svolta, ieri, nella chiesa di Santa Maria a Mare, guidata da Don Gerardo Albano, nel quartiere Mercatello a Salerno. “Il sorriso era sempre sul volto della mia mamma, anche nei momenti di difficoltà. Per questo abbiamo deciso, attraverso questa iniziativa, di premiare le mamme che si sono distinte e che non si arrendono mai” spiega la vice sindaca Memoli, che aggiunge: “E’ la mamma la prima persona che vediamo quando veniamo al mondo ed è la figura che più importante nella vita di un bambino che poi diventerà adulto. Le mamme rappresentano gli angeli sul sentiero della vita dei loro figli”.

Le mamme premiate

Nel corso della cerimonia sono state premiate alcune mamme che non ci sono più, attraverso le opere realizzate dall’artista Regina Senatore. Tra queste opere, anche un quadro di Giulia Tramontano, uccisa al nono mese di gravidanza dal compagno che diceva di amarla, la quale non ha potuto realizzare il sogno di diventare madre. Il quadro, nei prossimi giorni, sarà consegnato ai genitori di Giulia a Sant’Antimo (Napoli). Tra le donne premiate, anche Cinzia Giordano, volata in cielo l’8 maggio scorso, il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei: una giovane mamma, morta giovane, che ha lottato come una leonessa contro una brutta malattia.Premiate anche la professoressa Maria Teresa Oliva Pederbelli, che ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla famiglia, e tre dottoresse: Mirella Gioia, Mimma Oliva e Giovanna Muscogiuri. Ad allietare l’iniziativa, il tenore Antonio Palumbo, che ha cantato l’Ave Maria e una canzone dedicata alle mamme.