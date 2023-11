L'1 dicembre alle 11:00, in Via Madonna di Fatima, 194, presso CONFINDUSTRIA SALERNO, avverrà la presentazione del libro "Il sequestro del marò" (edizione La vita felice).



La presentazione è organizzata dallo studio legale Giambrone&Partners. All'interno del libro, Mario Capanna dialoga con Massimiliano Latorre, uno dei due marò accusati dell'uccisione di due pescatori indiani durante una missione sulla petroliera Enrica Lexie nel 2012.



Il 15 febbraio, al largo delle coste del Kerala, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, fucilieri di Marina italiani in missione per proteggere la nave da possibili attacchi pirati, aprono il fuoco contro un'imbarcazione indiana che sembrava minacciosa.



Da quel momento inizia un lungo calvario, che si conclude solo il 31 gennaio 2022 con l'assoluzione da parte del GIP di Roma. Attraverso le parole di Massimiliano Latorre, il libro racconta per la prima volta la vicenda che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso per dieci lunghi anni.