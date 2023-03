"Do Design Salerno", parte la terza edizione: prodotti delle aziende esposti nelle vetrine dei negozi

Al via la terza edizione di “Salerno do design”, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno - con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno – che ha l’obiettivo di favorire un’approfondita riflessione sul valore che il design ha nel ridisegno della società, degli spazi domestici e pubblici, sul sempre più articolato rapporto con le nuove tecnologie, i nuovi materiali e l’innovazione attraverso workshop, esposizioni, arte e performance. In questa edizione, per la prima volta, le aziende salernitane esporranno alcuni loro prodotti nelle vetrine commerciali del centro cittadino.

La presentazione

In attesa dell’evento finale che avrà luogo il 30 e 31 marzo al Museo Diocesano, l’iniziativa ieri - presso la libreria Feltrinelli - ha visto come protagonisti Valter Luca De Bartolomeis che ha analizzato il ruolo dell’industrial design per la gestione del progetto, l'architetto Mario Meola (curatore della mostra La Primavera del Design che sarà allestita al Museo Diocesano), Elisa Prete (presidente del Gruppo Design di Confindustria Salerno) e Giovanni Marone (presidente di Confcommercio Salerno) che ha presentato la “mappa” dell’esposizione che mette in rete aziende del design e le attività commerciali del centro storico della città.