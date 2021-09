“Alfano I arcivescovo di Salerno e le sue opere mediche: dall’empiria all’ars”: la presentazione del libro al Duomo di Salerno

Alla presenza di sua eccellenza, monsignor Andrea Bellandi, dunque, la co-autrice del volume ha illustrato sinteticamente i contenuti delle ricerche in ambito medico e scientifico del vescovo e letterato Alfano I

Si è tenuto ieri, in Cattedrale, l'incontro dedicato all’opera di Alfano I, figura di notevole interesse culturale e religioso per la storia del Mezzogiorno medievale, organizzato in occasione della pubblicazione del testo “Alfano I arcivescovo di Salerno e le sue opere mediche: dall’empiria all’ars” (LER 2021). L’Arcidiocesi di Salerno – Ufficio Cultura e Arte – ha promosso l'iniziativa: gli autori del libro sono Marta Ambrosio, docente liceale di lettere classiche e giornalista, e Claudio Fauci, docente di greco biblico all’ISSR “Giovanni Duns Scoto” di Nola.

Alla presenza di sua eccellenza, monsignor Andrea Bellandi, dunque, la co-autrice del volume ha illustrato sinteticamente i contenuti delle ricerche in ambito medico e scientifico del vescovo e letterato Alfano I. Moderato dalla teologa Lorella Parente, il momento di approfondimento ha visto anche l’attiva partecipazione del pubblico presente, concludendosi nell’esternazione di un comune sentire circa la necessità di portare al popolo salernitano una conoscenza più specifica delle sue illustri personalità storiche.