"Andiamo da Giuseppe": al Museo Diocesano, la presentazione del libro curato dall'Arcivescovo Bellandi

Sarà presentato per la seconda volta, a Salerno, il libro a cura dell'Arcivescovo metropolita, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi, dal titolo "Andiamo da Giuseppe! Riflessioni in occasione dell'anno giuseppino", edito da Marcianum Press (Venezia). Nell'ambito della manifestazione artistica e di artigianato in onore del santo Patrono della Chiesa, che si svolgerà dall'1 al 16 dicembre presso il Museo Diocesano di Salerno, avrà luogo il momento culturale con la partecipazione di due degli autori del testo, la professoressa Lorella Parente e il professor Luigi Aversa, entrambi docenti all'ISSR di Salerno.

L'appuntamento è per mercoledì 1 dicembre alle ore 16, con apertura al pubblico munito di green pass.