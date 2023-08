Presentazione libro Conservazione dei beni storici nell'area del Monte Bulgheria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 3 settembre 2023 alle ore 19.15 a Licusati, presso il giardino dell'Azienda Agricola "Donna Clara", si terrà la presentazione del libro "CONSERVAZIONE DEI BENI STORICI NELL'AREA DEL MONTE BULGHERIA" curato da Ezio Martuscelli. Il libro raccoglie gli Atti del Convegno, tenutosi lo scorso anno, che ha trattato la tematica dei beni culturali nell'area del massiccio del Bulgheria, durante tale incontro i relatori hanno presentato dei "case history" con l'obiettivo di definire sia lo stato di conservazione di alcuni beni storici dell'area presa in esame, sia le criticità. Alla presentazione, introdotta e moderata da Domenica Marino, interverranno gli autori Innocenzo Bortone, Luigi Leuzzi, Ezio Martuscelli e Michael Shano, con la partecipazione di Pasquale Martucci. La presentazione è curata dall'Associazione Storico Culturale "Progetto Centola", dal gruppo "Mingardo/Lambro/Cultura" in collaborazione con la Parrocchia San Marco Ev. di Licusati e con il patrocinio morale del Comune di Camerota - Assessorato alla Cultura. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook "Licusati live". Ingresso e parcheggio gratuito.