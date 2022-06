Presentazione libro di Tommasone "Oltre il novantesimo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 7 giugno, alle ore 11,00 sarà presentato a scuola presso la Biblioteca scolastica del Liceo “ALFANO I” a lui intitolata il libro di Felice Tommasone “Oltre il Novantesimo” edito dalla Saggese Editori. Felice Tommasone era un docente di lettere che ha insegnato per molti anni presso il liceo “Alfano I” di Salerno, appassionato di storia e letteratura, di racconti di vita e soprattutto “uomo di scuola per la scuola”, che ha organizzato corsi di scrittura creativa e pubblicato due romanzi “La vita oltre l’incanto” e “Abissi”. È recentemente scomparso lasciando nel cassetto questo suo ultimo romanzo inedito. In esso le citazioni classiche, le incursioni letterarie non assumono mai peso professorale, non sono occasioni di erudizione fine a se stessa ma elemento interno all’identità del racconto. I libri di Felice Tommasone sono stati presentati in varie rassegne letterarie e nelle sedi istituzionali di Scuole, Comuni, Amministrazioni Provinciali e Biblioteche. Un docente molto amato e stimato da studenti e colleghi, troppo prematuramente andato via. Una persona speciale che nella scrittura, pur soffrendo di una gravissima cardiopatia, ha trovato un modo per comunicare oltre il suo lavoro ad un pubblico più vasto e non solo scolastico. Questo suo ultimo libro, pubblicato grazie alla disponibilità della Saggese Editori, tra le case editrici etiche e professionali che ha fortemente creduto in questo progetto editoriale, rappresenta la continuità degli scritti di Tommasone, sempre alla ricerca di spunti storici e letterari con intrecci amorosi, suspense al limite del noir, che incrocia generi letterari sempre più vicini alle nuove generazioni, a quei ragazzi ai quali ha dedicato tutta la sua breve ma intensa vita. La Biblioteca della scuola dove ha lavorato negli ultimi anni è a lui intitolata d era doveroso organizzare questo evento in presenza , a scuola e nella Biblioteca Scolastica. Introdurrà l’incontro la dirigente Elisabetta Barone. Interverranno gli amici, i colleghi, Ugo Concilio, responsabile della biblioteca scolastica , Francesco Maria Saggese e Giovanna Pironti per la casa editrice, i familiari di Felice Tommasone. Parteciperanno ex studenti, alunni del prof. Tommasone, studenti delle classi dei vari indirizzi del liceo con i docenti tutti, in questo che sarà un momento di grande emozione collettiva, di una comunità che grazie a docenti e scrittori come Felice Tommasone è cresciuta nell’amore per la lettura e la scrittura creativa. Modererà l’incontro Gilda Ricci.