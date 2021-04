Presentazione libro Padel Nostro

Ha superato già le 400 copie vendute, il racconto "Padel nostro- Un amore a fil di rete", del giornalista battipagliese Antonio Petrucci.

Il testo ci parla della storia di Paolo, quarantenne irrisolto che prova a mettersi di nuovo in gioco, dopo fallimenti personali e professionali. Lo farà attraverso intrecci e percorsi inattesi, che ne confermeranno il disperato bisogno di una rinascita, interiore prima ancora che sociale. Questa la sinossi del racconto, di recente inserito da Amazon nell’elenco dei titoli di KDP Unlimited.

“E' un piacevole riconoscimento- esordisce Petrucci. In pratica, tutti coloro i quali acquisteranno il libro, in vendita su Amazon nelle versioni cartacea (5.20 euro) ed e-book (2.99 euro), avranno in omaggio 3 mesi gratuiti di KDP Unlimited, un servizio in abbonamento che permette di leggere un numero illimitato di libri disponibili nel catalogo."

Ma scopriamo di più di questo progetto editoriale. Come è nata l’idea di questo libro? “L’idea l'ho avuta alcuni anni fa in Spagna, quando ho giocato casualmente a questo sport con alcune persone. Me ne sono innamorato, e da lì nel tempo ho spesso pensato all’idea di scrivere un racconto che parlasse anche del padel. E’ uno sport particolare. Si gioca solo in doppio, ha un punteggio uguale al tennis, le misure del campo sono inferiori. Si gioca con un vetro alle spalle, una griglia laterale, per cui è completamente diversa la tattica. E’ molto aggregante, ma non è così innovativo, essendo nato oltre un secolo fa. C’è molta curiosità intorno al padel, e nel 2020 ha persino superato le prenotazioni del calcetto in tutta Italia.” Ma i progetti relativi a "Padel nostro" non finiscono qui, come ci spiega ancora Petrucci. E' in dirittura d’arrivo anche la creazione di un cd audio, in cui un attore leggerà il testo, e lo renderà fruibile anche per le persone ipovedenti, o per quanti con gli anni preferiscono ascoltare un libro, pratica molto diffusa nel Nord Europa, ed in grande crescita anche in Italia. “Nel 2019 sono cresciute del 28% le persone che dichiarano di aver ascoltato audiolibri , pari al 9% di chi si considera “lettore”. Il dato dell’Osservatorio sulla lettura e i consumi culturali mi ha spinto a portare avanti questo progetto, e spero quanto prima di poterlo lanciare sul mercato, andando incontro anche alle esigenze di persone in là con gli anni o che hanno difficoltà visive o che, semplicemente, preferiscono ascoltarlo nell’interpretazione di un attore.

“Spero- conclude l'autore- di poter presentare il libro anche a Battipaglia, Covid-19 permettendo, dopo la presentazione fatta a Milano nelle scorse settimane, e di riabbracciare così i miei concittadini e le tante persone che mi stanno mostrando il loro affetto."