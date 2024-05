“Solidarietà? Non è solo una parola!”: si presenta il musical scritto e diretto da Fernando Inglese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nella nostrà città, l'Istituto di Istruzione Superiore Basilio Focaccia, sotto la direzione della preside Maria Funaro, presenta con orgoglio il suo più recente progetto artistico e sociale, "Solidarietà? Non è solo una parola! Un Musical", scritto e diretto dal Regista Fernando Inglese. Questo evento straordinario, parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa dell'istituto, va ben oltre il mero spettacolo teatrale: è un'esperienza che celebra e promuove l'inclusione e l'integrazione.

Il cuore pulsante di questo musical è il coinvolgimento di una variegata gamma di studenti, alcuni dei quali diversamente abili, che insieme mettono in scena un'esaltante dimostrazione di unità e solidarietà. Ma non sono soli: numerosi docenti si sono immersi nel progetto, contribuendo con la loro creatività alla realizzazione di scenografie mozzafiato e coreografie coinvolgenti, mentre altri hanno onorato il palco con la loro presenza, recitando al fianco degli studenti.

"Solidarietà: Non è solo una parola! il Musical" è più di uno spettacolo; è un'opera che invita a riflettere e agire contro la violenza, l'indifferenza e la malvagità, attraverso la narrazione delle vite quotidiane di ragazzi adolescenti facendo parte di un istituto superiore. È un richiamo all'empatia, alla compassione e alla volontà di costruire un mondo migliore, uno spettacolo che ci ricorda che la solidarietà non è solo una parola, ma una forza in grado di trasformare le vite e le comunità.

La première di "Solidarietà?l" promette di essere un evento indimenticabile, un'esperienza che unisce arte e impegno sociale in una sinergia unica. L'istituto Basilio Focaccia e il suo straordinario team non vedono l'ora di condividere questa emozionante performance con la comunità locale e oltre.

Si tiene giovedì 9 maggio. Professori e alunni del Focaccia hanno realizzato insieme un musical su inclusione e integrazione, che andrà in scena al centro sociale.