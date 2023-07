Presentate le "Olimpiadi Marzanesi 2023": il messaggio ai giovani

Sono state presentate oggi, nell’aula consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno, le Olimpiadi Marzanesi 2023. Le Olimpiadi nascono da un’idea del consigliere comunale Mariano Ciancia, grazie al grande supporto del Forum dei Giovani di San Marzano sul Sarno, all’amministrazione comunale che ha accolto con entusiasmo la proposta e ad alcune associazioni sportive che hanno prontamente accettato di collaborare. “Questa è un'iniziativa che - spiega Ciancia - abbiamo tanto voluto in questi anni, ma gli anni di pandemia ci hanno purtroppo troppe volte bloccato. Le Olimpiadi Marzanesi, in collaborazione con il Forum dei Giovani, rappresentano un momento di aggregazione fondamentale in un panorama sportivo locale sempre più al centro della vita della nostra comunità. Ringraziamo per il supporto le società sportive del territorio, che ci hanno affiancato nell'organizzazione dei vari momenti, dal basket, alla pallavolo fino al calcio a 5, scopone e Fifa, ma anche e soprattutto tutta la società civile che parteciperà in questi giorni. Contiamo circa 120 partecipanti totali, di tutte le età in una dinamica inclusiva per noi fondamentale”.

Il commento

Entusiasta anche la sindaca Carmela Zuottolo: “Questa amministrazione crede fortemente nei giovani, fondamentali per il rinnovamento culturale e sociale del nostro territorio attraverso il loro protagonismo. Lo sport al tempo stesso rappresenta un aspetto quanto mai importante, perché attraverso iniziative del genere si delinea un'identità comune, che si rifà spesso agli esempi di tanti sportivi che diventano una sorta di modelli. Impegno, sacrificio, attaccamento alla vita, queste sono le buone basi valoriali che lo Stato e i Comuni devono riconoscere e coltivare”, ha detto. “Per noi questo evento è motivo di grande orgoglio anche per le eccellenze sportive che saranno presenti e per la collaborazione e la presenza di associazioni sportive come il Mama Futsal, il Basket San Marzano e New Volley San Marzano”.