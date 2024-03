“Un’altra verità”: si presenta il primo romanzo noir dello scrittore Gerardo Petretti

La rassegna "Libro Divino" apre le porte ad "Un'altra verità". Il primo romanzo noir dello scrittore Gerardo Petretti sarà presentato giovedì 4 aprile alle ore 20.30 presso "Botteghelle 65", salumeria storica con cucina situata nel cuore del centro storico di Salerno: "Sono davvero felice di poter leggere alcuni estratti del romanzo in una cornice così caratteristica - afferma l'autore - e mi piace molto l'idea di questa rassegna in cui gli ospiti possono trovare piacere nella lettura, nel buon vino e nella buona tavola".

La storia

Il libro racconta del rampollo di una famiglia salernitana di costruttori finita in rovina, che scoprirà come le sorti della sua famiglia siano state pilotate da un sistema corrotto e cercherà a tutti i costi di giungere alla verità. Molte le ambientazioni salernitane raccontate nel libro, dal Lungomare Trieste a piazza San Francesco. Ad introdurre e moderare la serata sarà il giornalista Alfonso Sarno. A fargli compagnia, in quello che è un vero e proprio percorso letterario e gastronomico, Mario Mazzitelli di "Lunarossa Vini & Passione": produttore salernitano di etichette che hanno portato a casa numerosi riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale. Gli ospiti che raggiungeranno l'incantevole location potranno degustare il menù composto da tre portate, ideato dal padrone di casa Pino Adinolfi, in cui spiccano prodotti d'eccellenza del territorio quali la provola di "Agerola", la salsiccia irpina e l'olio dop del primo frantoio d'Italia 2024: il "Frantoio Marsicani".

L'apericena

Pane misto con grani antichi cotto a legna, abbinamento di olio dop Cilento del "Frantoio Marsicani": primo Frantoio d'Italia 2024. Pacchero "Pastificio Vicidomini" con melanzane e provola di "Agerola". Piatto misto: rustico di scarola, capperi e olive con mallone e salsiccia irpina nel sugo. Crostata al cioccolato fondente. Acqua, vini Cantina "Lunarossa" ed amaro Penna.

Info e prenotazioni: 329 9891410

Costo: 25 euro