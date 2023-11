Sta per nascere il "Presepe del Ciliegio": novità scenografiche e più figuranti

Lavori in corso per il battesimo della terza edizione del “Presepe del ciliegio” a Baronissi. Associazioni locali e cittadini volontari, coordinati da Peppino Giordano e Angela De Divitiis, sono in piena attività per realizzare, ciascuno nello spazio assegnato, la propria rappresentazione. L'iniziativa sarà inaugurata l'8 dicembre e durerà fino al 14 gennaio 2024.

La curiosità

Quest’anno novità scenografiche e tanti figuranti in più rispetto alle scorse edizioni; avranno la loro area nel presepe anche gli alunni, i più piccoli, delle scuole, guidati dalle loro maestre in sintonia con Luisa Genovese. Tanti saranno gli eventi di fine anno organizzati da gruppi e associazioni, collegati alla “piccola Betlemme”.

II commento

Soddisfatto il sindaco Gianfranco Valiante: “Registriamo, sin d’ora, da parte di tante scuole e associazioni di altri territori richieste di visita guidata al “presepe” affidata alla nostra ProLoco. Il presepe del ciliegio sarà dunque, anche quest’anno, la festa di tutta la città, sempre più attrattiva, che saprà vivere e accogliere tutti insieme il Natale”.