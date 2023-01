Natale a Baronissi: boom di presenze, ultimo giorno per visitare il presepe

C'è tempo fino a domani, domenica, il Presepe del Ciliegio "la piccola Bettlemme" di Baronissi, meta dall'8 dicembre di migliaia di visitatori, accorsi da ogni posto, che hanno davvero apprezzato. La festa dei bimbi e delle famiglie: sold out soprattutto nei giorni di svolgimento dei tanti eventi organizzati dalle associazioni. Storia, fede, tradizione, attualità sono state le coordinate che hanno connotato il Presepe del Ciliegio. Visitatissimo anche il villaggio di Babbo Natale con laboratori e filastrocche per i più piccoli.

"Un'opera completamente realizzata e vitalizzata da alcune associazioni locali cui va il nostro plauso: Pro Loco Baronissi, Madre Terra, Un cuore a cavallo, Due Principati, Aggregati di S.Antonio, Progetto Sud. Un ringraziamento particolare all'Accademia dell'Arte e dello Spettacolo, all'artista Raffaele Iannone e, per la organizzazione di alcuni eventi, anche alle associazioni Irno Comix, Musica In e al Coro Schola Cantorum; ed inoltre grazie al Nucleo comunale di Protezione civile e alle associazioni Il Punto e Baronissi Sicura. - ha commentato il sindaco Gianfranco Valiante- Un grazie speciale all'assessore Giuseppe Giordano e alla consigliera Angela De Divitiis che hanno coordinato il progetto e anche materialmente operato per la buona riuscita. Grazie naturalmente ai tantissimi visitatori e arrivederci al prossimo dicembre".