Curiosità, nella parrocchia Gesù Redentore spunta il presepe di Pasqua

Tanta curiosità, presso la parrocchia Gesù Redentore di Salerno: come ci segnala un nostro lettore, visto il particolare periodo in cui viviamo, la chiesa di via Carnelutti del Quartiere Europa, in segno di fede e speranza, ha esposto un presepe pasquale raffigurante la passione, la morte e resurrezione di Gesù.

La curiosità

L'opera è presente all'interno della cappella dell Santissimo Sacramento e gli orari per visitarlo coincidono con quelli d'apertura della chiesa.