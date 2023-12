E' salernitano il presepe di Palazzo Madama: soddisfazione per Pepe

E' di Salerno il presepe 2023 di Palazzo Madama. Al termine di un via-vai nel salone Garibaldi di tecnici, artigiani -e dell'artista campano che lo ha realizzato, Alfonso Pepe da Pagani- il Senato potrà inaugurare la sua natività in stile '700 napoletano. L'opera, che è rimasta coperta per alcuni giorni, verrà svelata domenica, in occasione del concerto Natale. Alfonso Pepe, artista campano classe ’78, ormai di casa nei Palazzi, ha portato anche quest'anno le sue statuine a Palazzo Madama, seguendo personalmente le operazioni di allestimento della sua opera. Nella rappresentazione, il maestro Pepe, tra una indicazione e l'altra alle maestranze, racconta all'AdnKronos due sue idee che ha voluto realizzare quest'anno, che rendono ancora più originale il lavoro: "Come si vede al centro c'è pure un San Francesco con il saio", dice indicando una statuina di circa 40 cm che spunta tra i personaggi classici della natività. Una trovata che vuole omaggiare il poverello d'Assisi, cui si deve il primo presepe, allestito esattamente 800 anni fa nel 1223, a Greccio. Ma non è questa la sola novità voluta dall'artista: "Di spalle c'è questa statuina, con i piedi scalzi e 'segnati' dal cammino, quasi feriti..."dice indicando un altro personaggio. "E' un uomo che ho visto raffigurato così in una delle tele della 'Sala delle Firma', poco distante da qui, è ho voluta 'portarla' tra i pastori e i re Magi che adorano il Signore".

Le realizzazioni di Pepe sono state già apprezzate nei Palazzi delle istituzioni e anche in Vaticano. Un suo presepe lo volle Fini da presidente della Camera, vicino ai suoi uffici, agli inizi del 2000. Nel 2018 Pepe fece dono della sacra famiglia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Motivi legati alla spending review della politica, fecero sfumare l’acquisto delle opere d’arte di Pepe, apprezzate anche dall’attuale governatore campano, Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno e da vip come Vittorio Sgarbi e Emanuele Filiberto. Ma dallo scorso anno i presepi di Pepe sono stati acquistati, prima dalla Camera, che ha investito 4mila euro, e ora, a quanto risulta all'AdnKronos, stessa operazione sarebbe stata fatta anche da Palazzo Madama.