Curiosità: riapre il presepe di Sant’Anna al Porto, al via anche i mercatini

Ritorna il suggestivo presepe di Sant’Anna al Porto: dall'8 dicembre all'8 gennaio, infatti, in via Santa Teresa numero 4, sarà possibile visitare il singolare allestimento intriso di fede e tradizione. Sempre dall'8 dicembre, nell'area, non mancheranno neppure i mercatini, visitabili fino al 23 dicembre.

Si rinnova, dunque, la collaborazione tra la Confraternita di Sant’Anna di Salerno e l’associazione Terravecchia arte del presepe di Sarno. Sarà possibile ammirare il presepe, per il periodo programmato, ogni fine settimana (venerdì, sabato, domenica) dalle ore 17 alle 22:30. Tanta curiosità.