Curiosità, il sindaco di Baronissi plaude al presepe mobile del Museo Logos di Vibonati

Plauso al presepe mobile del Museo Logos di Vibonati da parte del primo cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante. "Nella giornata di ieri ho avuto modo di visitare il Museo Logos sito presso il Convento di San Francesco di Paola a Vibonati - racconta il sindaco Valiante - Il viaggio attraverso le tappe più rappresentative della vita di Gesù è stato emozionante e suggestivo: 27 scene in cui immergersi nell’arte, nella cultura e nella spiritualità. Un plauso al fondatore Carmine Cardinale che ha creduto e investito non in un semplice progetto, ma nella possibilità di crescita di un intero territorio. Grazie anche alle gentilissime e bravissime guide e naturalmente al Sindaco Manuel Borrelli", ha concluso entusiasta.

