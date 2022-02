Presidi per la pace a Salerno, intanto l'Air Campania avvia la campagna di sensibilizzazione

Si terranno domani sabato 26 febbraio, a partire dalle ore 16, ai giardini Gandhi in via Carnelluti e alle ore 17 in piazza Portanova, due presidi contro la guerra. L’iniziativa è promossa da associazioni e organizzazioni, tra cui la parrocchia di Gesù Redentore che “gestirà” il presidio dei giardini sul solco di quanto avverrà domani mattina a Roma, in piazza SS. Apostoli, aderiscono alla piattaforma nazionale e la fanno vivere sul territorio. Un fronte ampio, che la Rete Italiana Pace e Disarmo ha mobilitato, con il coinvolgimento di tante realtà a livello territoriale, non solo nazionale, che, come a Salerno, saranno in piazza per ribadire il NO alla guerra.

L'invito

La popolazione è invitata a partecipare e a rendere evidente la contrarietà alla guerra sancita dall’Art.11 della Costituzione.

I promotori dei presidi sono Arci Salerno APS, Assemblea Permanente delle Donne di Salerno e Provincia, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (Acli), AiBi, Associazione Memoria In Movimento, Associazione Moschea di Battipaglia, Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Anpi), Cgil, Cisl, Uil, Cittadinanza attiva Ruggi Salerno, Cobas Salerno, Greenpeace Salerno, Comunità di Sant’Egidio Salerno, Legambiente Salerno, Libera, Libertà e Giustizia della piana del Sele. E ancora Laboratorio politico, Link coordinamento universitario, Mani Tese gruppo di Salerno, MO.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) Salerno, Pietre vive, Punto pace Pax Christi di Salerno, Rete Radie’Resch - gruppo di Salerno, Salerno in comune, Scuola di Dialogo Interculturale e Interreligioso, Semplice Salerno, UBUNTU Nuove Generazioni Italiane, Unione Degli Studenti (Uds), Un Ponte Per Comitato Campano. Ad aderire, Articolo 1 Salerno, Fronte della Gioventu` Comunista, Giovani Comunisti/e, Partito Comuni- sta Italiano, Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Sinistra Italiana e Unione dei giovani di Sinistra.

Il commento di Adelizzi sulla guerra

"Nessuno si azzardi a dire che la Russia sia stata provocata, bisogna agire immediatamente con sanzioni senza precedenti e sostenere il popolo ucraino". Lo ha detto il parlamentare salernitano del M5S Cosimo Adelizzi che interviene sull’invasione dell’Ucraina, preoccupato dall’escalation di una guerra che definisce atroce e programmata da tempo da un Putin irresponsabile. "Suonano le sirene nelle città ucraine. Tra gli scaffali dei supermercati è ormai rimasto poco o niente. Al bancomat si tenta disperatamente di racimolare qualche soldo, perché la guerra fa paura e toglie qualsiasi tipo di certezza. Sottopassi, caverne, cunicoli. Anziani, donne e bambini sono in cerca di un rifugio, lontano dal fragore delle bombe, al riparo da una devastazione che non hanno né chiesto né voluto – racconta Adelizzi-. Nessuno si azzardi a dire che la colpa sia dell’Ucraina o che la Russia sia stata provocata! Non c’è nessuna argomentazione che tenga davanti a quello a cui stiamo assistendo, davanti a una guerra atroce programmata nel tempo. Perché mentre tanti Paesi, compresa l’Italia, tentavano in tutti i modi la via della diplomazia, l’esercito russo ammassava le sue truppe. L’irresponsabilità di Putin è sotto gli occhi di tutti; bisogna assolutamente agire affinché questo conflitto cessi al più presto".

Poi fa un breve resoconto della posizione assunta dal Governo Draghi. "Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’Aula di Montecitorio, ha appena confermato che in queste ore sarà varato nei confronti della Russia un pacchetto di sanzioni senza precedenti. Come Italia, come Unione Europea e come Paesi alleati dobbiamo essere compatti e granitici nel sostenere la sovranità dell’Ucraina e nel condannare le morti innocenti causate dagli attacchi russi. Ne va anche della nostra sicurezza. Non c’è una sola ragione per giustificare quello che sta accadendo in queste ore. Non esiste un modo per spiegare a un bambino la guerra, anche se ne vede le immagini solo in tv. Fermiamo subito questa follia", conclude l’onorevole Adelizzi.

La solidarietà dell'Air Campania

Intanto, per tre giorni, da oggi a domenica, i bus della flotta dell’azienda regionale di trasporto su gomma viaggeranno proiettando sui display messaggi di pace. Sui pullman, a rotazione, compariranno le scritte: "La pace si afferma solo con la pace", frase pronunciata da Paolo VI nel 1976 in occasione della IX giornata mondiale della pace e rilanciata da Papa Francesco nell’omelia del 2013 ai tempi del conflitto in Siria, una incitazione alla pace contro la guerra. Una esortazione in dialetto per accentuare il potenziale espressivo della frase e sostenere le ragioni dello stop alla guerra. Tre messaggi di solidarietà e di vicinanza ai cittadini ucraini, che in queste ore sono martoriati dal conflitto. "Abbiamo voluto esprimere così la nostra vicinanza al popolo dell’Ucraina, nella speranza che cessino quanto prima le ostilità. Il nostro è un messaggio di solidarietà ai bambini, alle donne e agli uomini di questi territori, vittime innocenti dell’orrore di questa guerra. Siamo contro ogni genere di conflitto e non possiamo restare in silenzio rispetto a quanto sta accadendo", ha spiegato l’amministratore unico, Anthony Acconcia.

Il messaggio del sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno: