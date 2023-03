Battipaglia: un presidio per la pace in occasione di "Spegniamo la Guerra, Accendiamo la Pace"

Nell'ambito dell'iniziativa Spegniamo la Guerra, Accendiamo la Pace, si terrà un presidio per la pace in piazza Aldo Moro a Battipaglia. Il presidio, organizzato dai Costruttori di Pace, unitamente alle associazioni Memoria in movimento e La casa dei fili d’erba, si terrà il prossimo 2 aprile a partire dalle 17.

L'invito

Gli organizzatori invitano la popolazione a partecipare a questa manifestazione il cui tema è la Pace. Nell’ambito dell’evento verrà data lettura della lettera-appello consegnata al Presidente della Repubblica il 21 settembre 2021 dal titolo Per costruire la pace in Europa e nel mondo ed anche testi sulla pace tratti da Papa Francesco ed altri autori tra cui Gino Strada e Martin Luther King.