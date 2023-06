Scudetto del Napoli: presunto imbrattamento a Sarno, ma la pioggia dissolve il colore "incriminato"

Polemica sollevata e presto appianata a Sarno, dove alcune strade del centro storico erano state dipinte nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria del terzo Scudetto del Napoli.

Il fatto

Temendo un eventuale deturpamento permanente ai beni antichi, sarebbero giunte delle segnalazioni alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, per denunciare appunto un presunto imbrattamento con materiale indelebile. Ma i temporali degli ultimi giorni hanno rimosso le tracce di colore "incriminate" che, dunque, differentemente dalle supposizioni, si sono rivelate non indelebili.