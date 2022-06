“Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition”, la conferenza stampa al Comune di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 21 giugno, alle ore 10, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, si terrà la conferenza stampa di “Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition”, evento itinerante unico nel suo genere in Italia, dedicato alla corretta informazione in ambito sanitario che toccherà numerose location marittime tra luglio e agosto, con particolare riferimento ai principali Lidi cittadini.

L’iniziativa è promossa dai Centri Verrengia di Salerno, brand sanitario di riferimento sul territorio, con il patrocinio del Comune di Salerno, Hygieia – Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro e la Federazione Italiana Medici Pediatri sezione di Salerno. Partner tecnico l’Humanitas Salerno.

Ciascuna tappa, con partenza sabato 2 luglio, prevede l’organizzazione di una giornata dedicata al tema della salute con la presenza di medici ed esperti di diverse branche sanitarie in grado di fornire ai cittadini consigli utili di prevenzione e corretti stili di vita.

Alla conferenza di presentazione interverranno: l’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, il professore Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia, Roberto Schiavone di Favignana, Presidente Humanitas Salerno, Alfonso Demma, Federazione italiana dei medici pediatri di Salerno, il dottor Massimo De Maio e Virgilio Vestuti, presidente di Hygieia.